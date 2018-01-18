Барти одержала волевую победу над Джорджи во 2-м круге Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти (18) пробилась в третий круг Australian Open, обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 5:7, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Хозяйка кортов 12 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Камилы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Барти поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой. Турнир завершится 27 января.