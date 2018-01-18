Ватутин вышел в четвертьфинал челленджера в Кобленце

Россиянин Алексей Ватутин во втором круге турнира серии «челленджер» в Кобленце с призовым фондом 43 тыс. евро переиграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:0, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. 25-летний волгоградец, занимающий 169-е место в рейтинге АТР, исполнил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 7 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Ватутин сыграет либо с французом Кенни де Шеппером (6), либо с немцем Бенджамином Хассаном (WC).