Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Карреньо-Буста и Эдмунд вышли в четвёртый круг Australian Open

Теннис

Испанец Пабло Карреньо-Буста (10) вышел в четвёртый круг Australian Open — 2018. В матче третьего раунда он обыграл теннисиста из Люксембурга Жиля Мюллера (23) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 3 часа 18 минут. Карреньо-Буста подал 14 эйсов, заработал 48 виннеров, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Мюллера 40 эйсов, 74 виннера, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. За место в четвертьфинале Пабло поспорит с победителем пары Райан Харрисон (США) — Марин Чилич (Хорватия, 6).

Также в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии вышел британец Кайл Эдмунд, обыгравший грузина Николоза Басилашвили — 7:6 (7:0), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5. Следующим соперником Эдмунда будет либо итальянец Андреас Сеппи, либо хорват Иво Карлович.

Australian Open (м) 2018. 3-й круг
19 января 2018 года, пятница. 04:45 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Жиль
Мюллер
7:6 4:6 7:5 7:5
Australian Open (м) 2018. 3-й круг
19 января 2018 года, пятница. 03:10 МСК
Кайл
Эдмунд
Николоз
Басилашвили
7:6 3:6 4:6 6:0 7:5
5-й день Australian Open. Димитров выиграл первый сет у Рублёва. LIVE
Онлайн-трансляция пятого дня Australian Open, в рамках которого сыграют Рублёв, Надаль, Свитолина, Возняцки и другие.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент