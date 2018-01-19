Карреньо-Буста и Эдмунд вышли в четвёртый круг Australian Open

Испанец Пабло Карреньо-Буста (10) вышел в четвёртый круг Australian Open — 2018. В матче третьего раунда он обыграл теннисиста из Люксембурга Жиля Мюллера (23) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 3 часа 18 минут. Карреньо-Буста подал 14 эйсов, заработал 48 виннеров, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Мюллера 40 эйсов, 74 виннера, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. За место в четвертьфинале Пабло поспорит с победителем пары Райан Харрисон (США) — Марин Чилич (Хорватия, 6).

Также в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии вышел британец Кайл Эдмунд, обыгравший грузина Николоза Басилашвили — 7:6 (7:0), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5. Следующим соперником Эдмунда будет либо итальянец Андреас Сеппи, либо хорват Иво Карлович.