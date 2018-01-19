Мартич: после турнира в Окленде я не ожидала, что пройду так далеко на AO

Хорватка Петра Мартич прокомментировала свою победу над представительницей Таиланда Луксикой Кумкхум в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 3:6, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи с бельгийкой Элисе Мертенс.

«Если честно, после турнира в Окленде я не ожидала, что пройду так далеко. Я не очень хорошо чувствовала себя на корте и не могла найти свою игру перед Australian Open. Именно поэтому решила пропустить соревнования в Хобарте, чтобы больше тренироваться. С каждым матчем ощущения были всё лучше. Я смогла выйти в четвёртый круг — это невероятно.

Сегодня матч проходил в ужасных условиях. Нам повезло играть на корте Рода Лэйвера, так как здесь есть тень и на несколько секунд в ней можно спрятаться между розыгрышами. Но помимо этого важно сохранять психологическую стойкость и быть готовой страдать на корте ради победы.

Что касается Мертенс, то она проводит отличный сезон. Она выиграла турнир перед Australian Open и набрала ход. Сейчас она демонстрирует прекрасный теннис. Я видела не так много её матчей, но мой тренер её знает. Завтра я сконцентрируюсь на подготовке», — цитирует Мартич официальный сайт турнира.