Суарес-Наварро победила Канепи и вышла в 4-й круг Australian Open

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 3:6, 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 45 минут. Карла 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Суарес-Наварро поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 32).