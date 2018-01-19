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Суарес-Наварро победила Канепи и вышла в 4-й круг Australian Open

Теннис

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 3:6, 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 45 минут. Карла 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Суарес-Наварро поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 32).

Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
19 января 2018 года, пятница. 10:30 МСК
Кайя
Канепи
Карла
Суарес-Наварро
6:3 1:6 3:6
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