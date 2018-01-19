Джокович: игроки — часть индустрии тенниса, которая иногда зашкаливает

Сербский теннисист Новак Джокович высказал своё мнение об индустрии тенниса, правила которой стоило бы обсуждать с игроками.

«Теннис стал индустрией, как и большинство других видов спорта. Это уже больше чем спорт. Иногда мне это не нравится. Начав играть, вы уже не можете остановиться, не можете жить без этой страсти. Конечно, мы получаем большие гонорары и ведём отличную жизнь. За это я благодарен теннису.

В то же время для нас самое главное — наше здоровье и то, что происходит после окончания карьеры, после 30-35 лет. Вы знаете, что многие игроки борются. Они не могут физически ходить, бегать или что-то другое. Об этом очень сложно говорить. Вы должны понять, что происходит с игроком. Когда я говорю, что мы — часть индустрии, добавьте сюда турниры. Ничто не указывает на то, что мы будем обсуждать сокращение сезона или что-то подобное. Нам, наоборот, добавляют турниры, официальные мероприятия, неофициальные мероприятия. Игроки в постоянном цейтноте. Они всегда обязаны играть обязательные турниры. Необходимо защищать очки. Постоянно неделю за неделей мы являемся частью этой индустрии тенниса, которая время от времени просто зашкаливает.

Но в то же время это наш выбор — хотим мы играть или нет. Поэтому я не хочу показаться неблагодарным. Напротив, я очень благодарен. Но я также думаю, что должны быть оговорены правила, которые касаются благополучия игроков», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.