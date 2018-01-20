Возняцки: попросила судью протереть корт полотенцем, а он нагрубил мне в ответ

Датчанка Каролина Возняцки, победившая голландку Кики Бертенс в третьем раунде Australian Open — 2018 со счётом 6:4, 6:3, оценила этот матч и рассказала о проблемах с арбитром на вышке.



«Я рада, что выиграла. Здорово вернуться в четвёртый круг в Австралии. Хорошо, что в этот раз я играла вечером, а не в самое пекло. Пока всё идёт, как надо.



Почему я ругалась с судьёй? Я не знаю его, раньше он никогда не был на моих матчах, или я просто не помню. В любом случае сегодня он отработал плохо. Когда корт мокрый, попросить полотенце вполне нормально. Не думаю, что можно грубить в ответ, о чём я ему и сказала. Ещё было несколько решений, вызывающих вопросы. На первом матчболе точно был аут, и он должен был это увидеть. Что касается состояния корта — даже Кики подходила ко мне после матча и говорила, что просила протереть корт, потому что он был очень скользкий. Ведь это совсем несложно сделать», — приводит слова Возняцки официальный сайт турнира.