Кар. Плишкова обыграла Шафаржову и вышла в четвёртый круг Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (6) пробилась в четвёртый круг Australian Open. В матче третьего раунда она добыла непростую победу над своей соотечественницей Люси Шафаржовой (29) — 7:6 (8:6), 7:5.

Поединок длился 1 час 37 минут. Плишкова подала навылет 11 раз, заработала 31 виннер, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Шафаржовой 2 эйса, 26 виннеров, 3 двойные ошибки и единственный брейк-пойнт, который она упустила.

За выход в четвертьфинал турнира Плишкова поборется с победительницей пары Бернарда Пера (США, LL) — Барбора Стрыцова (Чехия, 20).