Гарсия сыграет с Кис за место в четвертьфинале Australian Open

Француженка Каролин Гарсия (8) вышла в четвёртый круг Australian Open — 2018. В матче третьего раунда она одолела теннисистку из Беларуси Александру Саснович — 6:3, 5:7, 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 5 минут. На счету Гарсии 10 эйсов, 32 виннера, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Саснович подала навылет 3 раза, заработала 26 виннеров, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Гарсия поборется с американкой Мэдисон Кис (17).