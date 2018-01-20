Тим вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв Маннарино

Австриец Доминик Тим (5) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего раунда он одолел француза Адриана Маннарино (26) — 6:4, 6:2, 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 8 минут. Тим подал навылет 9 раз, заработал 42 виннера, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 3 эйса, 15 виннеров, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За место в четвертьфинале Australian Open Тим поспорит с победителем пары Максимилиан Мартерер (Германия) — Теннис Сандгрен (США).