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Стрыцова разгромила Перу и сыграет с Кар. Плишковой в 4-м круге в Мельбурне

Теннис

Чешка Барбора Стрыцова (20) в третьем круге Australian Open разгромила американку Бернарду Перу (LL) со счётом 6:2, 6:2. 31-летняя уроженка Пльзеня, занимающая 23-е место в рейтинге WТА, 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, активно выиграла 20 розыгрышей против 10 у соперницы, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и не проиграла ни гейма на своей подаче. Пера исполнила 1 эйс при 4 двойных.

За выход в четвертьфинал соревнований Стрыцова поспорит со своей соотечественницей Каролиной Плишковой (6).

Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
20 января 2018 года, суббота. 09:10 МСК
Бернарда
Пера
Барбора
Стрыцова
2:6 2:6
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