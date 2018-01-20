Бердых уверенно обыграл дель Потро в третьем круге Australian Open

Чех Томаш Бердых (19) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии уверенно переиграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (12) со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. 32-летний уроженец Валашске-Мезиржичи, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, 20 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок, активно выиграл 52 розыгрыша при 26 виннерах у соперника, а также реализовал семь брейк-пойнтов из 18, проиграв два гейма на своей подаче.

В четвёртом круге Бердых встретится с итальянцем Фабио Фоньини.