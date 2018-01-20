Селиваненко: Шараповой очень хотелось выиграть у Кербер, но немка была лучше

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко проанализировал ход матча третьего круга Australian Open, в котором россиянка Мария Шарапова уступила немке Анжелике Кербер со счётом 1:6, 3:6.

«Сегодня очень хорошо играла Кербер, получалось практически всё. Этот сезон проводит на подъёме. У Маши игра не сложилась. У неё были шансы выиграть второй сет, но, к сожалению, она допустила ошибки. Это её подвело. В теннисе важна комбинация факторов – психологии и физики. В какой-то момент внимание пропало. Маше очень хотелось выиграть этот матч, она чувствовала ответственность. На сегодняшний день Кербер играет целесообразней, победа по игре. У Маши были шансы выйти на третий сет, но соперница была лучше.



Не думаю, что Маше надо давать советы над чем работать дальше. Игрокам толкового уровня достаточно профессионального круга – тренеров и специалистов. Мнения со стороны не нужны», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.