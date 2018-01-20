Джокович победил Рамоса-Виньоласа в третьем круге Australian Open

Серб Новак Джокович (14) в третьем круге Australian Open оказался сильнее испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 21 минуту. 30-летний белградец, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, сделал два эйса, три двойные ошибки, 37 виннеров, пять брейков и не проиграл ни гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит с корейцем Чхён Хёном, одолевшим немца Александра Зверева.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.