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Джокович победил Рамоса-Виньоласа в третьем круге Australian Open

Теннис

Серб Новак Джокович (14) в третьем круге Australian Open оказался сильнее испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 21 минуту. 30-летний белградец, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, сделал два эйса, три двойные ошибки, 37 виннеров, пять брейков и не проиграл ни гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит с корейцем Чхён Хёном, одолевшим немца Александра Зверева.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Australian Open (м) 2018. 3-й круг
20 января 2018 года, суббота. 11:15 МСК
Новак
Джокович
Альберт
Рамос-Виньолас
6:2 6:3 6:3
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