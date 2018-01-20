Тарпищев: Шараповой не хватило стабильности в атакующих действиях

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил причины поражения россиянки Марии Шараповой от немки Анжелики Кербер со счётом 1:6, 3:6 в третьем круге Australian Open.

«Мария Шарапова проповедует свой атакующий стиль игры, а Анжелика Кербер – очень цепкий игрок. Анжелика сыграла выше всяких похвал, Марии же не хватило стабильности в атакующих действиях. Была одна зацепка во второй партии, когда счёт был 3:3. Выиграй Шарапова гейм – завязалась бы борьба, и, может быть, у Кербер зашалили бы нервы. А так получилось, что цепкость Анжелики весь матч превалировала над атакой Марии. Результат закономерен. У Шараповой был бы шанс, если бы в первом сете она легко не проиграла, тогда бы Кербер чисто физически подсела.



Маше нельзя смягчать игру. По быстроте передвижений Анжелика Кербер двигается лучше, соответственно, любое уменьшение скорости, создание вариаций дали бы ей преимущество. Именно потому, что она неплохо атакует с задней линии. Шараповой просто наиграться надо, чтобы нервная система не прыгала по ходу матча. Будет больше стабильности – тогда и игра будет другой.



В ближайшие турниры Марии нужно наиграться до „Ролан Гаррос“. Попробовать попасть в 20, потому что это ей реально по зубам. И когда она будет сеяться, сетка будет попроще. Тогда нервная система у Шараповой будет надёжнее работать. Сейчас Маше нужно больше играть и двигаться вперёд», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.