Победы Джоковича, Бердыха, Тима — в обзоре третьего круга Australian Open

Шестикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович вышел в четвёртый раунд соревнований, нанеся поражение испанцу Альберту Рамос-Виньоласу в трёх партиях — 6:2, 6:3, 6:3.

Чех Томаш Бердых в третьем круге уверенно победил аргентинца Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 6:3, 6:2.

Австриец Доминик Тим также стал участником 1/8 финала Australian Open — 2018, победив француза Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:2, 7:5.

Венгр Мартон Фучович в третьем круге уверенно победил аргентинца Николаса Киккера — 6:3, 6:3, 6:2.

Теннис Сандгрен сумел стать единственным американцем в четвёртом раунде этого турнира, одержав победу над немцем Максимильяном Мартерером — 5:7, 6:3, 7:5, 7:6 (7:5).

Видеообзоры этих матчей третьего круга Открытого чемпионата Австралии доступны на «Чемпионате».