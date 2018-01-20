Джокович: мне был нужен медицинский тайм-аут, но серьёзных проблем не было

Шестикратный чемпион Australian Open Новак Джокович, одержавший победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виноласом со счётом 6:2, 6:3, 6:3, объяснил причину вызова врача в ходе матча и поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала с корейцем Чхун Хёном.



«Было ли что-то серьёзное, когда я вызвал врача? Нет, ничего такого. Да, мне был нужен медицинский тайм-аут, но серьёзных проблем у меня не было. Вопрос о том, что я могу сняться, не стоял, всё в порядке.



Не забывайте, я не играл полгода, это нужно учитывать. Два дня назад у меня был достаточно затяжной матч с Гаэлем. Раньше у меня нечасто бывали перенапряжение мышц или другие подобные проблемы, но сейчас другая ситуация. Прежде я никогда не выбывал из тура на полгода. Сейчас мне приходится быть осторожнее, беречь тело. Но, повторюсь, ничего страшного не случилось. Многие спортсмены сталкиваются с подобным, испытывают болезненные ощущения во время турниров и справляются с этим. Я тоже справлюсь, всё в порядке.



Дальше мне предстоит сыграть с Чхун Хёном, который сейчас победил Зверева. Он одержал отличную победу, и он отличный, очень дисциплинированный теннисист. В конце прошлого года он выиграл Итоговый турнир NextGen в Милане и показывает отличный теннис. В его игре почти нет дыр. Он упорно трудится на тренировках, и его работа приносит плоды. В любом случае на второй неделе все матчи равные, всё решают мелочи», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.