Чхун Хён: тайский массаж? Я не знаю, какой он

Южнокореец Чхун Хён, вышедший в четвёртый раунд Australian Open, рассказал о своей подготовке в межсезонье.



«Я тренируюсь в Таиланде, в Бангкоке. Там же готовятся некоторые другие игроки — Нисиока, Ник Басилашвили. Я провёл там около трёх недель. Погода там очень жаркая, такая же, как в Мельбурне. Программа подготовки была точно такой же, как два года назад, когда я уже тренировался там. Нравится ли мне в Таиланде ещё и из-за отличного тайского массажа? Я не знаю, какой массаж они делают», — приводит слова Чхун Хёна официальный сайт турнира.