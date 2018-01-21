Рахимова и Чараева вышли во второй круг юниорского Australian Open

Россиянка Камилла Рахимова (16) разгромила британку Али Коллинз со счётом 6:2, 6:2 в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии. Продолжительность встречи составила 58 минут. Камилла реализовала все 5 брейк-пойнтов, проиграв 1 гейм на своей подаче. Её следующей соперницей станет словачка Виктория Морваёва.

Ещё одна представительница России Алина Чараева одержала волевую победу над датчанкой Ханной-Виллер Моллер — 4:6, 6:1, 6:4. Во втором круге Алина встретится с австралийкой Амбер Маршалл.