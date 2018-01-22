Чакветадзе: возможно, Шараповой стоит поменять личного тренера

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе посоветовала Марии Шараповой после Australian Open сменить личного тренера.

«Видно, что Мария прибавляет. Она была неплохо готова. Проблем с «физикой» нет, травмы её не беспокоят. Она отлично провела два матча в Мельбурне. Но все же ей чего-то не хватает. Не получается собрать в единый паззл всю игру. Когда надо – не выручает подача. В другой момент недостаёт стабильности. Она и близко, и в то же время далеко от оптимальной формы. А что поможет ей её найти – большой вопрос.

Возможно, стоит поменять личного тренера. Со Свеном Гренефельдом у Шараповой не клеится. Он хороший человек, всегда поддержит в сложной ситуации. Он подходит Марии, как личность. Но, возможно, не подходит как тренер. Необязательно найти некоего гения, который сразу что-то резко изменит и Шарапова быстро опять станет первой ракеткой мира. Думаю, это невозможно. Но на подобном уровне большую роль играет психология. Смена наставника способна дать свежий глоток воздуха, эмоциональный толчок, который позволит Марии прибавить. Сейчас у неё два варианта: либо посыпать голову пеплом, либо работать дальше. Шарапова выбрала второй вариант. И это верный выбор. В любой момент, в один удачный день он может принести успех. Тогда мы снова увидим Машу не вершине. Пока это возможно», — приводит слова Чакветадзе «Советский спорт».