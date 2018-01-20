Шарапову отправили работать над ошибками. Впереди – тест на Ближнем Востоке

Матч с Кербер на Australian Open показал, что база для возвращения на былые позиции у Марии Шараповой есть, но ещё многое предстоит сделать.

В третьем круге Australian Open россиянка Мария Шарапова уступила в двух сетах другой бывшей первой ракетке мира и чемпионки этого турнира – Анжелике Кербер из Германии – 1:6, 3:6. Но несмотря на этот счёт, посыпать голову пеплом не стоит. Объясним почему.

Одна из фавориток

Мария Шарапова была на этом Australian Open одной из фавориток. Это немного странно, учитывая, что она даже не попала в посев, но основания считать её претенденткой на победу имелись. Начнём хотя бы с того, что Мария была одной из самых титулованных теннисисток в сетке. Только Винус Уильямс побеждала на «Шлемах» чаще — семь раз, тогда как у россиянки пять подобных трофеев. Отсутствие по разным причинам Серены Уильямс и Виктории Азаренко тоже увеличивали шансы на успех. Мария — одна из двух теннисисток розыгрыша-2018, побеждавших в Мельбурне. Второй была как раз Анжелика Кербер, и матч двух экс-чемпионок приковывал большое внимание теннисного мира.

Кербер — Шарапова — 6:1, 6:3

Процент попаданий первой подачи: 64—63.

Эйсы: 1-1.

Двойные: 2-2.

Удары навылет: 12-15.

Активно выигранные очки: 12-15.

Невынужденные ошибки: 7-26.

Брейк-пойнты: 5/8 — 1/4.

Игра у сетки: 2/2 — 2/6.

Всего выигранных очков: 58—33.

Но россиянку причисляли к фавориткам не только за былые заслуги. Ещё на US Open мы увидели Шарапову лучших образцов — речь, конечно, об игре с Симоной Халеп в первом круге. Затем был долгожданный первый титул после возвращения в Тяньцзине. Уже в этом году Шарапова хорошо сыграла в другом китайском городе, Шэньчжэне, и дошла там до полуфинала. Да, россиянке не хватает стабильности, да, бывают спады, но мы понимаем, что процесс возвращения всё ещё продолжается, однако в целом движение вперёд есть.

Для известного эксперта Матса Виландера Шарапова была одной из основных претенденток на победу в Мельбурне. «Мария входит в число трёх теннисисток, имеющих наибольшие шансы, и неважно, что происходило в предыдущие годы. Она не является сеяной, что позволяет избежать дополнительного давления, но, вместе с тем, она обладает опытом побед на Grand Slam».

Успешный старт в Мельбурне

В первых двух встречах в Мельбурне Шарапова смотрелась очень достойно. Немка Татьяна Мария и вовсе не имела реальных шансов, это россиянка чуть сбавила в начале второго сета, но затем тут же собралась и выиграла – 6:1, 6:4. По схожему сценарию, но более тяжело прошёл матч с Анастасией Севастовой. Латвийка входила в топ-15 посева, так что формально именно она должна была считаться фавориткой. Более того, в конце прошлого сезона эти соперницы дважды играли, и Севастова сначала победила на US Open, а затем имела матчболы в Пекине, но не реализовала их. Словом, были все основания ожидать упорной встречи, но Мария победила в Мельбурне уже относительно спокойно — 6:1, 7:6 (7:4).

Игра с Севастовой показала, что Шарапова как минимум в неплохой форме, но следующий матч был с соперницей совсем другого уровня – Анжеликой Кербер. Немка с первых же матчей сезона совершает невероятный камбек. После провального предыдущего она вернула свою игру и уверенность. Доказательство тому 11 побед в начале года. Сначала она вместе с Александром Зверевым вывела сборную Германию в финал Кубка Хопмана, затем завоевала титул на крупном турнире в Сиднее, а в Мельбурне отдала соперницам в первых двух матчах лишь девять геймов. По личным встречам Мария была впереди 4-3, но два последних матча выиграла Кербер. Впрочем, с 2015 года девушки не играли. За это время Анжелика успела побывать первой ракеткой мира, потом вылететь из двадцатки, а Шарапова – отбыть 15-месячную дисквалификацию.

Кербер слишком хороша

Разумеется, матч был поставлен вечером на центральную арену имени Рода Лэйвера. Теннисистки должны были выйти на неё в 19:00 по местному времени, получилось чуть позже. Спасибо надо сказать Симоне Халеп и Лорен Дэвис, которые устроили невероятный спектакль на 3 часа 45 минут. Организаторы убрали одну встречу на другой корт, но тут Александр Зверев и Чхун Хён устроили битву на пять сетов, и Мария с Анжеликой появились на корте лишь в 19:30. Всего через час с небольшим матч уже был завершён. Причин тому несколько.

В первой партии Кербер продемонстрировала блестящий теннис. Шарапова допустила 11 невынужденных ошибок, что очень много для 29-минутного отрезка матча. Но почему она их допускала? Потому что Кербер играла отлично, ничего не дарила сама и вынуждала Марию действовать более рискованно, чем обычно, и стремиться не просто пробить в угол или глубоко, а максимально близко к линиям.

Анжелика играла в высоком темпе, создавала углы и гоняла Шарапову по корту. Как известно, больше, чем бежать из одного края площадки в другой, Мария не любит только смэши. Кроме того, Кербер играла довольно плоско и вынуждала россиянку бить по низким мячам. Конечно, у Шараповой хватало «своих» ошибок: порой она слишком мудрила в уже выигрышной ситуации. Совсем не шёл удар слева, а приём и вовсе был поставлен в положение «выкл». Сама по себе подача Кербер не представляет большой угрозы, первая ещё и проходила с низким процентом, но направление подачи для Марии почему-то часто становилось неожиданным, и она не могла как следует принять.

Проблески во втором сете

Несмотря на всю критику Шараповой в первом сете, надо поставить во главу углу именно форму Кербер. Сейчас она играет прекрасно и объективно лучше, чем россиянка. И по скорости, и по точности, и по мысли. Мария иногда пыталась экспериментировать и выполнять, к примеру, укороченные, но все они были не к месту, да и, по правде говоря, этот элемент не входит в число её любимых. В первом сете Анжелика оказалась наголову сильнее и по праву взяла его 6:1. Когда немка повела 2:0 и во втором сете, показалось, что разгрома не избежать. Но Мария — большая чемпионка, и она это лишний раз доказала в Мельбурне.

Из следующих пяти геймов Шарапова выиграла три, а должна была четыре. Где произошёл перелом? Кербер, совсем не ошибавшаяся в первом сете, стала чуть чаще допускать неточности. Мария, наоборот, наладила прицел. Стали получаться приёмы навылет, россиянка начала лучше держать длину, что не давало возможности Кербер диктовать условия в розыгрышах на задней линии так, как она это делала в первом сете. Теперь уже Шарапова стала вести комбинации и хорошо держать мяч в корте. Инициатива была у неё. Геймы с третьего по седьмой стали лучшим отрезком встречи: Шарапова вышла на пик формы в этом матче, а Кербер, пусть чуть и сбавила по сравнению с первым сетом, всё равно играла хорошо.

3:3, 30:40. Шарапова вела атаку, била по углам, Анжелика в обороне доставала непростые мячи, а Мария при несложном завершающем ударе справа кроссом перестаралась и в корт не попала. Попади — 4:3 и подача, а там и 5:3… Россиянка и заиграла лучше, и, казалось, поймала кураж. Во всяком случае, «камоны» и в целом язык тела внушали оптимизм. Но Кербер гейм вытащила, а затем получила королевский подарок от Марии: двойная, ошибка слева, ошибка при укороченном и ошибка справа. Анжелика уверенно подала на матч и победила 6:1, 6:3. После того розыгрыша, который Мария должна была взять, она выиграла лишь два мяча. Да, в теннисе всё на тоненького. Один шаг до третьего сета, а так разгромное поражение. По крайней мере по счёту.

Важность того седьмого гейма отметил и президент ФТР Шамиль Тарпищев: «Анжелика сыграла выше всяких похвал, Марии же не хватило стабильности в атакующих действиях. Была одна зацепка во второй партии, когда счёт был 3:3. Выиграй Шарапова гейм – завязалась бы борьба, и, может быть, у Кербер зашалили бы нервы. А так получилось, что цепкость Анжелики весь матч превалировала над атакой Марии. Результат закономерен».

Курс – на Восток

По игре же, повторимся, проблески были. Отрезок в середине второго сета показал, что Шарапова может бороться с лучшими теннисистками мира, а Кербер, безусловно, сейчас таковой является. Да что там: в январе она просто сильнейшая. И Мария дала нам повод для оптимизма, но, конечно, четырёх-пяти геймов мало. Это не повод отчаиваться.

Шарапова перед матчем с Кербер говорила о том, что эта встреча может стать для неё очень полезной для того, чтобы понять, на каком уровне сейчас находится её игра и что нужно делать дальше. На послематчевой пресс-конференции Мария развила мысль о дальнейшей работе над ошибками: «Я думаю, что есть много моментов, над которыми мне надо работать. Но в целом начало года сложилось для меня неплохо. Главное, я здорова. Я вернусь к тренировкам и буду отталкиваться от этого, я не начинаю с нуля. Может быть, это не то, что вы хотите услышать, но это действительно очень важно для меня. В этом году мне предстоит много матчей с сильными игроками, поэтому я должна добиться прогресса, чтобы обыгрывать их».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что если Мария проведёт серьёзную работу над ошибками, то на двух следующих «Шлемах» у неё будет больше шансов на успешный результат: «На мой взгляд, Марию пока ещё подводит физика. А беспричинные ошибки как были, так и остались. Нужно ещё несколько месяцев. К «Ролан Гаррос» её уже можно будет рассматривать как претендента на победу. А ещё лучше Уимблдон. Трава ей хорошо подходит. Но Маше надо работать над подачей и над передвижениями по корту».



Что ж, Australian Open завершён, но впереди новые старты. Мария рассказала, что ближайшая цель для неё – турниры на Ближнем Востоке. Таким образом, в середине февраля, в Дохе и Дубае, поклонников россиянки ждут очередные «валидольные» дни.

Мнение читателей: «Нужно играть как можно больше»

masha

При 3-3 и 30-40 — вот был шанс переломить и взять 2-й сет. А так до 6-1, 2-0 словно разбудили и сказали: «Иди играть».

ttina

Кербер при делах. Именно она не дала Маше играть в свою игру и вынуждала её тотально ошибаться. Понятно, что все болельщики огорчены поражением Маши, но адекватность отключать всё-таки не стоит.

undertaker

Маше сложно было что-то сделать против такой Анжелики, отличную форму набрала. Маше успехов на других турнирах теперь.

tolstaya-vichka

Увы, всё по делу, игра Кербер была лучше по всем показателям, чем у Маши, которая пропуляла те немногие шансы, что имела, своими классическими аутами из выгодных положений.

nibelunger1

Мда, конечно разочарование. В победу не верилось, но думал будет борьба. Первый сет — кошмар и трагедия, габариты корта и высота сетки не уложились в голову Маши… Физика Маши… Маша всегда так играла, ничем не быстрее, просто удары её были острыми, вот и весь секрет.

alister

Увы, но это было ожидаемо. Кербер сейчас очень хороша, а Маша ещё пока не вышла на свой уровень.

visiting24

…Не надо делать трагедию из проигрыша. Физически и психологически Кербер сейчас сильнее Маши… Маша войдет в любом случае в 10. Посмотрите рейтинг. Все соперницы проходимы, всех обыгрывала. Просто есть неудобные соперницы. В данном случае Кербер такая. При хорошей сетке может и возьмет еще БШ…

nastyushka

…Если здоровье позволит, нужно играть как можно больше и не только большие турниры, а разные. Мелкие турниры, это тот же спарринг, но в боевых условиях.