В 11:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль (1) и представитель Хорватии Марин Чилич (6). По личным встречам впереди первая ракетка мира — 5-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Чилич на Australian Open.

Победитель этого противостояния за выход в финал соревнований поспорит либо с болгарином Григором Димитровым (3), либо с британцем Кайлом Эдмундом.