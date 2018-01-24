Чакветадзе: после матча с Бердыхом поймём, в каком состоянии находится Федерер

Экс пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате» поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open между чехом Томашем Бердыхом (19) и швейцарцем Роджером Федерером (2).

«Бердых сейчас набрал хороший ход. Смотрится уверенно. Немножко подсушился. Интересный будет матч против Федерера, потому как у того не было хороших проверок. Не самые сильные соперники и не на лучшем счету попадались Роджеру в сетке до этого матча. Даже непонятно, в какой форме он сейчас находится.

Жду эту встречу с большим интересом. Думаю, после этого матча мы поймём, в каком же состоянии находится швейцарец. При всём при этом Федерер остаётся главным фаворитом турнира и по рейтингу, и по игре. А особенно теперь, когда Надаль выбыл", — написала Чакветадзе.



Колонка Анны Чакветадзе доступна на «Чемпионате».