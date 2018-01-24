Фрайман и Рахимова проиграли в 3-м круге юниорского Australian Open

Российская теннисистка Дарья Фрайман не смогла пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Латвии Даниэле Висмане (13) со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Дарья совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 7 брейков.

За выход в полуфинал Висмане поспорит с итальянкой Элизабеттой Коччьяретто.



Россиянка Камилла Рахимова (16) также в трёх сетах проиграла Ен Лян (2) из Китайского Тайбэя со счётом 6:2, 4:6, 4:6.