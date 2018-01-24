Скатов проиграл в 1/4 финала юниорского AO в паре, Захаров снялся

Россиянин Тимофей Скатов и представитель Великобритании Эйдан Макхью, посеянные под четвёртым номером, не смогли пробиться в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, проиграв чехам Томашу Мачаку и Онджею Штылеру (6) со счётом 6:2, 5:7, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

За выход в финал соревнований чехи поспорят с французами Юго Гастоном и Клеманом Табуром (5).

Россиянин Алексей Захаров и японец Наоки Тадзима (3) снялись с турнира. В четвертьфинале они должны были сыграть с румыном Филипом Кристианом Джиану и аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте.