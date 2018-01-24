Надаль, Федерер, Джокович, Маррей, Рублёв сыграют на турнире в Индиан-Уэллсе

Стал известен состав участников мужского турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 8 по 18 марта 2018 года. В частности, в заявку на мужской турнир вошли испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, болгарин Григор Димитров, серб Новак Джокович, чех Томаш Бердых, бельгиец Давид Гоффен, японец Кей Нисикори, британец Энди Маррей, швейцарец Стэн Вавринка, австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев, австралиец Ник Кирьос.

Россию на этих соревнованиях представят Андрей Рублёв, Евгений Донской, Даниил Медведев, Карен Хачанов.