Федерер пожелал Надалю скорейшего восстановления

Роджер Федерер вечером вторника написал сообщение Рафаэлю Надалю, пожелав ему успешного прохождения МРТ и скорейшего восстановления. «Неприятно видеть, как твой друг и соперник таким образом покидает турнир», — отметил Федерер.



Американский теннисист Джеймс Блэйк, завершивший карьеру после US Open — 2013, в своём «твиттере» прокомментировал это сообщение, вспомнив случай из времён, когда он ещё выступал в туре. «Лёжа в больнице с переломом шеи, я получил сообщение только от одного теннисиста — Роджера. Теннису повезло, что у него есть такой прекрасный представитель, настоящий посол игры».



Друг и коллега Блэйка Мэрди Фиш отреагировал на это сообщение коротким постом: «Да ладно тебе, Джеймс. Я просто звонил тебе по телефону, а не писал».