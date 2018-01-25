Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Чилич победил Эдмунда и стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Хорват Марин Чилич (6) вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 2 часа 20 минут. Марин 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Чилич — Эдмунд на Australian Open.

В финале Открытого чемпионата Австралии Чилич сыграет либо с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, либо со швейцарцем Роджером Федерером (2).

Australian Open (м) 2018. 1/2 финала
25 января 2018 года, четверг. 11:40 МСК
Марин
Чилич
Кайл
Эдмунд
6:2 7:6 6:2
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент