Чилич победил Эдмунда и стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии

Хорват Марин Чилич (6) вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 2 часа 20 минут. Марин 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Чилич — Эдмунд на Australian Open.



В финале Открытого чемпионата Австралии Чилич сыграет либо с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, либо со швейцарцем Роджером Федерером (2).