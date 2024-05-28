Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эрика Андреева прокомментировала поражение от Соболенко на «Ролан Гаррос»

Эрика Андреева прокомментировала поражение от Соболенко на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

100-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева прокомментировала поражение от Арины Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

— Арина — худший вариант как соперник в первом раунде?
— Мне кажется, на этом турнире в каждом круге без разницы, с кем играешь. Каждый матч — тяжело. Думаю, с одной стороны, это даже хорошо, потому что для обоих первый матч всегда самый нервный. Для меня было выгоднее играть с ней в первом круге, чем в каком-либо ещё.

— Успели поймать что-то положительное в игре? Что-то получалось даже с игроком такого уровня?
— Честно, не особо поймала. Надо было играть гораздо активнее с самого начала. Во втором сете стала намного больше давить на соперницу, играть шире, показывать давление. В первом же сете была защитная игра, которая ни с кем не принесла бы плодов.

Следующей соперницей Соболенко в Париже станет победительница матча Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q) — Моюка Учижима (Япония, Q).

Материалы по теме
Арина Соболенко разгромила Эрику Андрееву в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android