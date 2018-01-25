Штих и Сукова станут членами Зала теннисной славы в Ньюпорте

Бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона-1991, олимпийский чемпион Игр-1992 в Барселоне в парном разряде немец Михаэль Штих и экс-лидер парного рейтинга WТА, двукратная серебряная медалистка Олимпиад в паре чешка Хелена Сукова будут введены в Зал теннисной славы в Ньюпорте, сообщает официальный сайт организации. Торжественная церемония состоится в июле 2018 года.

Отметим, что на включение в Зал славы был номинирован также австралиец Пэт Кэш, однако победитель Уимблдона-1987 в этом году не станет членом Зала.