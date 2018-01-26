Чхун Хён снялся по ходу второго сета матча с Федерером в полуфинале AO

Швейцарец Роджер Федерер (2) вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. Его соперник по полуфинальному матчу — представитель Южной Кореи Чхун Хён — отказался от продолжения борьбы при счёте 1:6, 2:5 из-за проблем с ногой. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. Роджер 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Чхун Хён — Федерер на Открытом чемпионате Австралии.



В финале Открытого чемпионата Австралии Федерер сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем (6).