Тренер Чхун Хёна: если играть в обороне 10 лет, закончишь операциями, как Маррей

Невилл Годвин, тренер южнокорейца Чхун Хёна, дошедшего до полуфинала Australian Open, рассказал, что помогло ему успешно выступить в Мельбурне.



«После победы на молодёжном Итоговом турнире в Милане он начал верить, что может завоёвывать титулы, может побеждать двух, трёх, даже четырёх сильных теннисистов подряд. Конечно, матчи там проходили в другой обстановке по сравнению с Мельбурном, но это была большая сцена, где нужно было показать всё лучшее, что у тебя есть. К тому же система счёта с укороченными сетами привела к тому, что было больше важных розыгрышей, так что это помогло ребятам лучше подготовиться к новому сезону в психологическом плане. Хён очень упорно работал в межсезонье, потому что знал, на что способен.



Подача Чхуна похожа на подачу Энди Роддика. Кое-что ему ещё нужно немного улучшить. Конечно, он великолепно бегает по корту и ноги являются его главным оружием, но нельзя 10 лет играть на профессиональном уровне и только обороняться, иначе закончишь операциями на бедре, как Энди Маррей. Скорее, это случится быстрее, чем через десять лет", — приводит слова Годвина New York Times.