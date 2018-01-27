Возняцки 29 января вернётся на первую строчку спустя шесть лет

Датчанка Каролина Возняцки, победив в финале Australian Open — 2018 румынку Симону Халеп, не только завоевала свой первый трофей на турнирах «Большого шлема», но и вернула себе первую строчку рейтинг-листа. В понедельник, 29 января, на счету Возняцки будет 7965 очков, а у Халеп станет 7715 баллов.



Каролина не была на первой позиции ровно шесть лет. 30 января 2012 года лидерство у неё отобрала белоруска Виктория Азаренко, которая тогда также стала чемпионкой австралийского первенства. Тем самым Возняцки установила новый рекорд. Ранее он принадлежал американке Серене Уильямс, которая вернулась на первое место 8 сентября 2008 года, потеряв его 10 августа 2003-го. Таким образом, у Серены максимальный разрыв между двумя пребываниями на вершине составлял 5 лет и 1 месяц.