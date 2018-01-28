Веснина: поздравляю Возняцки с первым титулом на турнирах «Большого шлема»

Россиянка Елена Веснина, в паре с Екатериной Макаровой дошедшая до финала Australian Open — 2018, поздравила обеих участниц финала турнира в одиночном разряде — румынку Симону Халеп и ставшую чемпионкой датчанку Каролину Возняцки.



«Я была в самолёте, когда завершился финал Australian Open. Поздравляю обеих девушек с этим великолепным выступлением и, конечно, Каролину Возняцки с её первым титулом на турнирах „Большого шлема“, — написала Веснина в своём „твиттере“.

В понедельник, 29 января, Возняцки вернёт себе первую строчку, сместив с неё Халеп.