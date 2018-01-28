Павич: если бы кто-то сказал, что выиграю два титула, то не поверил бы

Хорват Мате Павич после победы в финале Australian Open в миксте с канадкой Габриэлой Дабровски поделился эмоциями от второго титула на нынешнем турнире. Ранее Мате в дуэте с австрийцем Оливером Марахом выиграл соревнования в паре.

«Я испытываю отличные эмоции. Честно говоря, я не мог представить, что сделаю это. Если бы кто-то мне сказал об этом перед турниром, то я бы не поверил.

Продолжим ли мы играть вместе с Габриэлой? А почему нет? Мне кажется, мы прекрасно провели эту неделю", — приводит слова Павича официальный сайт турнира.