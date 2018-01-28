Федерер — второй в списке самых возрастных победителей австралийского чемпионата

Швейцарец Роджер Федерер стал вторым среди самых возрастных победителей за всю историю австралийского чемпионата. Старше его был только австралиец Кен Роузволл, который, проведя больше 11 лет вне турниров «Большого шлема» в связи с переходом в профессионалы, с началом Открытой эры вернулся на эти соревнования. В четвёртый и последний раз Кен выиграл австралийский чемпионат в 1972 году, когда ему было 37 лет и 2 месяца. Федереру сейчас 36 лет и 5 месяцев (36 лет и 173 дня).



В общем списке самых возрастных чемпионов Мэйджоров Роджер занимает четвёртое место, уступая ещё двум теннисистам, игравшим задолго до Открытой эры — американцу Биллу Тильдену и британцу Артуру Гору. Тильден выиграл свой последний Уимблдон в 37 лет и 4 месяца, а Гор победил в 41 год и 6 месяцев — также на Уимблдоне. Было это в 1930 и 1909 году соответственно.