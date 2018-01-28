Блинкова сыграет с Дияс в первом круге турнира в Тайбэе

На турнире WТА в Тайбэе с призовым фондом $ 250 тыс., который пройдёт с 29 января по 4 февраля, произошло распределение прошедших квалификацию теннисисток по турнирной сетке. Россиянка Анна Блинкова в первом круге сыграет с Зариной Дияс (6) из Казахстана. Австралийка Лизетт Кабрера и словенка Далила Якупович, прошедшие квалификацию, встретятся друг с другом.



Китаянка Хань Синьюнь сыграет с полькой Магдой Линетт (7). Соперницей другой китаянки из отборочных соревнований, Чжан Юйсюань, станет немка Сабина Лисицки (SR). ЯпонкаДзюнри Намигата встретится с Юлией Путинцевой (5) из Казахстана. Наконец, китаянка Лу Цзинцзин, ставшая «лаки-лузером» благодаря отказу австралийки Айлы Томлянович, сыграет со шведкой Юханной Ларссон.



Ознакомиться с полной сеткой соревнований в Тайбэе можно на «Чемпионате».