Блэйк: лучший матч в карьере провёл на ОИ-2008 против Федерера

Американец Джеймс Блэйк, в этом году впервые работающий турнирным директором в Майами, вспомнил самый яркий момент своей игровой карьеры.



«Лучший матч в своей карьере я провёл на Олимпиаде-2008, когда обыграл Роджера Федерера. Я считаю его величайшим игроком всех времён. Победить его тогда, когда на моей груди был флаг США, — это действительно особенный момент.



Пять лучших теннисистов, с которыми я встречался? Федерер, Новак Джокович, Андре Агасси, Энди Роддик и Иво Карлович», — приводит слова Блэйка Tennis World USA.



Интересно, что Джеймс не упомянул Рафаэля Надаля и Энди Маррея, хотя играл с обоими (3-4 по личным встречам с испанцем, 1-2 с британцем).