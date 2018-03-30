В этом году в Китае начнутся съёмки фильма о Ли На

Бывшая вторая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» китаянка Ли На сообщила, что в Китае в скором времени начнутся съёмки фильма о ней.

«Съёмки начнутся в этом году. Режиссёр Чан уже выбрал актрису, которая сыграет меня. По окончании карьеры я рассматривала много видов деятельности, но об актёрской карьере не думала. Не думаю, что я могла бы вызвать интерес этим. Я сосредоточена на воспитании своих детей. Также я работаю над своей второй книгой», — цитирует Ли На Tennis World USA.