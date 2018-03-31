Дель Потро: Иснер был слишком хорош для меня

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, уступивший в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами американцу Джону Иснеру со счётом 1:6, 6:7 (2:7), прокомментировал итог встречи.

«Джон полностью заслужил победу. Он великолепно подавал и потрясающе сыграл на тай-брейке второго сета. Он просто был слишком хорош для меня сегодня», — приводит слова дель Потро официальный сайт АТР.

За титул Иснер поспорит с немцем Александром Зверевым.

Собрать себя по кусочкам. Дель Потро есть что посоветовать Джоковичу Джокович начинает с нуля после травмы, а перенёсший 4 операции дель Потро возвращается на пик формы. У Хуан-Мартина есть рецепт для Новака.

Посмотреть видеообзор матча дель Потро — Иснер можно на «Чемпионате».