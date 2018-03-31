Барти: постепенно делаем из Вандевей австралийку

Австралийка Эшли Барти, переигравшая вместе с американкой Коко Вандевей россиянок Елену Веснину и Екатерину Макарову со счётом 3:6, 6:2, [10:7] в полуфинале парного разряда турнира в Майами, рассказала о ходе матча.

«В первом сете мы были недалеки от успеха, просто в некоторых розыгрышах нам немного не везло. Мы рады, что во второй партии нам удалось вернуться в игру и повернуть ход встречи в свою пользу.

Коко — прекрасный парный игрок, к тому же её тренирует австралийский специалист Пэт Кэш, так что она тоже в некотором смысле австралийка. Мы постепенно делаем из неё австралийку", — приводит слова Барти официальный сайт WТА.