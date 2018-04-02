Барти и Вандевей выиграли турнир в Майами в парном разряде

Австралийская теннисистка Эшли Барти и американка Коко Вандевей стали победительницами турнира категории Premier в Майами в парном разряде. В финальном матче Барти и Вандевей в двух сетах одержали победу над шестой парой соревнований, чешским дуэтом Барбора Крейчикова / Катержина Синякова со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 2 минуты. Барти и Вандевей 6 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Крейчиковой и Синяковой 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 1 брейк.