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Барти и Вандевей выиграли турнир в Майами в парном разряде

Барти и Вандевей выиграли турнир в Майами в парном разряде
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти и американка Коко Вандевей стали победительницами турнира категории Premier в Майами в парном разряде. В финальном матче Барти и Вандевей в двух сетах одержали победу над шестой парой соревнований, чешским дуэтом Барбора Крейчикова / Катержина Синякова со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 2 минуты. Барти и Вандевей 6 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Крейчиковой и Синяковой 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 1 брейк.

Майами — парный разряд (ж) 2018. Финал
01 апреля 2018 года, воскресенье. 23:25 МСК
Эшли
Барти
Коко
Вандевей
Барбора
Крейчикова
Катержина
Синякова
6:2 6:1
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