Барти: надеюсь, что мы с Вандевей завоюем множество титулов

Теннисистка из Австралии Эшли Барти прокомментировала победу в парном разряде на турнире в Майами. Она первенствовала вместе с представительницей США Коко Вандевей – в финале интернациональный дуэт разгромил чешских спортсменок Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:1.



«Мы очень ценим поддержку людей, которые пришли на финальный матч в парном разряде. Турнир получился замечательным, две недели сложились великолепно. Здорово, что нам удалось присутствовать здесь на решающей игре. У нас безумно приятное партнёрство с Коко Вандевей. Надеюсь, что мы проведём ещё множество турниров и завоюем немало титулов», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.

В полуфинале Барти и Вандевей обыграли россиянок Екатерину Макарову иЕлену Веснину.