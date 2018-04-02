Лепченко, Корне, Бертенс и Макхэйл вышли во 2-й круг турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Варвара Лепченко вышла во второй круг турнира в Чарльстоне. В стартовом матче Лепченко в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 42 минуты. Лепченко 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Петкович 2 эйса, 4 ошибки на подаче и три брейка. За выход в третий круг Лепченко сыграет с первой сеяной, француженкой Каролин Гарсия.

В других матчах первого круга француженка Ализе Корне (14) разгромила украинку Катерину Бондаренко со счётом 6:1, 6:2. Голландка Кики Бертенс (12) нанесла поражение Веронике Сепеде-Ройг из Парагвая — 6:4, 6:1.