Томлянович победила Шмидлову, Цуренко обыграла Хибино в Монтеррее

Хорватская теннисистка Айла Томлянович (8) вышла во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика), с трудом победив Анну Шмидлову в трёх сетах — 4:6, 6:1, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Томлянович допустила 3 двойных ошибок, сделала 10 эйсов и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Шмидловой 4 двойные, 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнтов из 5. Следующей соперницей Томлянович станет либо россиянка Анна Блинкова, либо шведка Ребекка Петерсон.

Также участницей второго раунда стала украинская теннисистка Леся Цуренко (3), одержавшая волевую победу в матче с японкой Нао Хибино — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал Леся поспорит или с колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо, или с американкой Даниэль Коллинз.