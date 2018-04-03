Барти победила Кенин в первом круге турнира в Чарльстоне

Австралийка Эшли Барти (9) вышла во второй раунд турнира категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв американку Софью Кенин в двух партиях — 6:3, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 7 минут. Барти выполнила 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. У Кенин ни подач навылет, ни двойных ошибок не было. Кроме того она упустила оба заработанных брейк-пойнта.



Во втором круге Эшли сыграет либо с немкой Татьяной Марией, либо с американкой Лорен Дэвис.