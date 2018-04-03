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Барти победила Кенин в первом круге турнира в Чарльстоне

Барти победила Кенин в первом круге турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Австралийка Эшли Барти (9) вышла во второй раунд турнира категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв американку Софью Кенин в двух партиях — 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 7 минут. Барти выполнила 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. У Кенин ни подач навылет, ни двойных ошибок не было. Кроме того она упустила оба заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге Эшли сыграет либо с немкой Татьяной Марией, либо с американкой Лорен Дэвис.

Чарльстон 2018. 1-й круг
03 апреля 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Софья
Кенин
Эшли
Барти
3:6 2:6
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