Блинкова одолела Петерсон на старте турнира в Монтеррее

Россиянка Анна Блинкова, на прошлой неделе ставшая чемпионкой турнира ITF в Круаси-Бобур (Франция), всего через три дня после завершения этого соревнования выиграла стартовый матч за океаном, на турнире в Монтеррее (Мексика). В первом круге Блинкова победила шведку Ребекку Петерсон — 7:6 (9:7), 5:7, 6:4. В стартовой партии Анна отыграла две подачи соперницы на сет и один сетбол, а во второй, поведя 5:3, не подала на матч.



Поединок продлился 2 часа 35 минут. Блинкова выполнила 9 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Петерсон 4 подачи навылет, 5 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.



Следующей соперницей 19-летней россиянки станет хорватка Айла Томлянович (8).

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