Лоу: в этом сезоне шансы Иснера на выигрыш ТБШ как никогда высоки

Теннисный комментатор Дэвид Лоу предположил, что именно в этом сезоне у 32-летнего американца Джона Иснера самые высокие шансы впервые в карьере выиграть турнир «Большого шлема».

«Он может выиграть US Open, и вообще именно в этом сезоне его шансы на победу на турнире „Большого шлема“ как никогда высоки. Ранее он всегда попадал на Маррея, Джоковича, Надаля или Федерера. Но даже такие соперники переживали по поводу встречи с ним. Он может буквально выбить у соперника ракетку из рук. Мы видели, как он победил Зверева. Александр выиграл первый сет, но Иснер вернулся и сломал его игру.

Сейчас Джокович не на пике формы, Маррей не играет. Надаль в последние полгода часто травмирован, а Федереру, который просто великолепен, в августе уже будет 37. Так что шансы у Иснера есть. Вопрос лишь в том, сможет ли Джон играть так, как требуется для победы на турнире «Большого шлема», — цитирует Лоу Tennis World USA.