Барти: сперва придётся немного запачкать носочки

Австралийская теннисистка Эшли Барти на турнире в Чарльстоне (США) призналась, что она ждёт турниры на траве. Также Барти заверила, что готова к борьбе за высокие места и на грунте.

«Каждая неделя, проведённая на грунте, приближает нас к турнирам на траве. Мы застряли на грунте ещё на пару месяцев. Я очень жду турниры на траве, но сперва придётся немного запачкать носочки.

Хотелось бы удачно выступить на грунте, это означает, что ты хорошо готова. Я и члены моей команды не собираемся отбывать тут номер. Будем готовиться к игре на таком покрытии», — цитирует Барти Ubitennis.