3 апреля Цонга перенёс ещё одну операцию на колене

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга, восстанавливающийся от травмы колена, сообщил, что накануне был вынужден перенести ещё одну операцию.

«Хочу сообщить, что, несмотря на все мои попытки поскорее вернуться к соревнованиям, моё колено отреагировало не лучшим образом. Поэтому я не смог избежать небольшой операции, которая была проведена вчера. Всё прошло хорошо. Все оптимистично настроены по поводу моего скорого возвращения на корт. Наша цель остаётся прежней — вернуться во время грунтового сезона. Спасибо всем за поддержку. Скоро увидимся», — написал Цонга в своём «твиттере».